Sa saison s’est arrêtée encore plus tôt que celle des autres.

Le 23 novembre dernier, Jérémy Taravel, pourtant touché au dos depuis plusieurs jours, accepte d’aller outre la douleur mais ne peut tenir sa place que 29 minutes dans un sommet d’en bas pour le Cercle à Waasland. En accord avec le club brugeois, le Français a alors pris le temps de se soigner pour revenir. Ce qu’il n’a jamais pu faire.

Dans ce témoignage rare et éclairant sur le mode de fonctionnement de certains dans ce milieu, le capitaine, troisième joueur le plus ancien du vestiaire, nous raconte comment et surtout pourquoi il a été mis à l’écart. En ciblant sa direction et Bernd Storck : " Il y a eu une histoire avec le coach."

Jérémy, qu’entendez-vous par histoire ?

(...)