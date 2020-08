Le sélectionneur allemand Joachim Löw a inséré trois nouveaux mardi dans sa liste des 22 en vue des matches de Ligue des Nations contre l'Espagne et la Suisse: Robin Gosens, Florian Neuhaus et Oliver Baumann.

Le gardien de Hoffenheim, Neuhaus, le milieu du Borussia Mönchengladbach Baumann et Gosens, le polyvalent de l'Atalanta susceptible de jouer au milieu ou au back, espèrent faire leur apparition sur le terrain au cours de ce diptyque. Löw a laissé aux repos les joueurs du Bayern Munich (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Serge Gnabry) ainsi que ceux de Leipzig (Lukas Klostermann et Marcel Halstenberg).

Par contre, les Munichois Niklas Süle, qui revient à peine d'une déchirure du ligament croisé, et Leroy Sane ont été retenus. Le duo du Paris Saint-Germain Julian Draxler et Thilo Kehrer a également été convoqué, bien qu'il ait atteint la finale de la Ligue des Champions. Le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger revient de blessure. Après une pause de plus de neuf mois due au coronavirus, l'Allemagne accueille l'Espagne à Stuttgart le 3 septembre et rencontre la Suisse à Bâle trois jours plus tard.