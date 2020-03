Mario Innaurato, préparateur physique de référence en Belgique, explique comment les joueurs peuvent rester prêts.

C’est encore un peu sonné de toutes les nouvelles concernant le coronavirus que Mario Innaurato nous a répondu. "On peut encore aller faire notre footing, hein ?", interroge-t-il, un peu déçu que son prochain objectif de course à pied soit annulé, mais toujours motivé à l’idée de rester en condition. Le préparateur physique, passé, entre autres, par l’équipe nationale, la Fiorentina et le FC Séville, est d’ailleurs parti courir après notre conversation. Le jogging est, pour lui, une option pour se maintenir en forme. Elle n’est pas la seule. Explications.