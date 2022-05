John van den Brom, l'ancien entraîneur de Genk et d'Anderlecht, a été démis de ses fonctions à Al-Tawoon en Arabie saoudite. Le club a été défait jeudi par son concurrent direct au maintien, Al-Ettifaq, et est relégable, 14e sur 16 à 4 journées de la fin du championnat saoudien. John van den Brom avait été nommé le 31 mars dernier, paraphant alors un contrat jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. L'entraîneur néerlandais de 55 ans avait été renvoyé de Genk au début du mois de décembre 2021 à la suite de résultats décevants. L'ancien international néerlandais avait également entraîné Anderlecht entre 2012 et 2014, ainsi que l'AZ, Utrecht et Vitesse aux Pays-Bas.