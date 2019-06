La parole du capitaine est simple : "Il ne faut pas dramatiser", pose Siebe Schrijvers "mais nous n’étions pas prêts et quand on ne va pas dans les duels, c’est compliqué de les gagner".

Peu après le Brugeois, Johan Walem a tenu un discours empreint de clarté. "Par rapport à ce qu’on avait demandé, exigé par rapport à la qualité de l’opposition, à partir du moment où tu ne respectes pas certaines choses par rapport à cela, l’équipe est en grande difficulté", expose le sélectionneur avant d’énumérer : "De l’intensité dans les duels, de la rigueur tactique et quand l’équipe ne l’a pas, tes prestations en souffrent. Le niveau est tellement haut, je leur répète depuis des mois. À nous d’être meilleurs, plus appliqués, déterminés et de rester dans notre schéma de jeu."

Et Walem de relever aussi "on travaille dur physiquement et on a manqué de fraîcheur physique. Après, c’est une bonne piqure de rappel. C’est bien, on a eu dix matchs sans défaite puis deux défaites et un nul. Pas mal de gens vont retomber les pieds sur terre. Ce n’est pas plus mal. Mais je crois en nos qualités, on en a quand on respecte certaines choses. Il faut rester calme."