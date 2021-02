La douceur toute printanière qui enveloppe son jardin dresse un pont entre sa vie d’avant et celle d’après. Les 20 degrés rappellent Chypre, que Johan Walem a quitté il y a quelques semaines. Pour des raisons professionnelles et personnelles.

La formulation administrative cache une réalité plus humaine que le Brabançon (49 ans), en se dévoilant comme rarement, nous a exposée, étalant certaines faiblesses qui font aussi sa force dans un entretien touchant qui permet de mieux saisir celui qui est peut-être l’un des personnages les plus incompris et mystérieux du football belge.