mercato Auteur d’une saison exceptionnelle (18 buts, 8 assists), Jonathan David va être très courtisé cet été. L'attaquant de Gand a accordé une interview à SkySports dans laquelle il évoque ses préférences pour un transfert à venir. "Je suis prêt pour la prochaine étape. Celle qui me semble la plus appropriée, c’est la Bundesliga. Ce championnat présente beaucoup de similitudes avec le championnat de Belgique, en termes de rythme de jeu mais aussi physiquement", a précisé l’international canadien de 20 ans, dont le prix est estimé à plus de 25 millions d’euros.