Incorrigible José Mourinho ! Le Portugais ne peut pas s'empêcher de se moquer de son meilleur ennemi Arsène Wenger. L'ancien technicien d'Arsenal a sorti une biographie récemment: "Ma vie en rouge et blanc". Dans le bouquin, l'Alsacien parle ouvertement de plusieurs entraîneurs. Mais pas de l'ex-Special One. En conférence de presse, on lui a posé une question à propos de cette absence. José a ensuite fait du Mourinho en ironisant sur le sujet. "Parce qu’il ne m’a jamais battu. Vous n’écrivez pas un chapitre sur 14 confrontations et aucune victoire. Pourquoi devrait-il parler de moi dans son livre ? Un livre est fait pour vous rendre heureux, fier, je comprends parfaitement."

Sur le plateau du Canal Football Club, l'ancien coach d'Arsenal a répondu sobrement à l'attaque de son ancien confrère. "Ça ne m'agace pas, c'est de la provocation permanente. J'ai l'impression d'être un peu à l'école maternelle, mais ça fait partie du personnage." Il a également tenu à affirmer que l'actuel entraîneur de Tottenham mentait. "C'est faux, on l'a battu (à 2 reprises en 19 matches). On a gagné, et il y a eu aussi beaucoup de matchs nuls. (...) Et ce n'est pas "toi" qui gagnes, tu participes à la victoire. C'est "nous" qui gagnons. L'entraîneur est là pour tirer le maximum d'une équipe", a-t-il expliqué.

Pour rappel, le Portugais était un des rares à avoir réussi à faire sortir le Français de ses gonds. Les deux coachs s'étaient même empoignés lors d'une confrontation Chelsea-Arsenal en 2017.

Aujourd'hui, Arsène Wenger a trouvé un emploi au sein de l'UEFA.