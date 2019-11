Coucou, le revoilou ! Alors qu'on se demandait un peu où il était passé, Vincent Kompany a refait surface. Sauf que ce n'était pas à Neerpede, mais sur le plateau de Sky Sports, où il figurait comme consultant pour le choc entre Liverpool et Manchester City.

Au cours de son analyse de ce match où les Reds ont pris le dessus sur les Citizens, le Belge a tenté de minimiser la défaite, expliquant que le titre était loin d'être joué. "Si on se rappelle de la dernière décennie, il y a eu un tas de fois où Liverpool était en tête et City derrière", a-t-il débuté... avant d'être coupé par un certain José Mourinho, lui aussi présent parmi les consultants. "Mais City était la meilleure équipe !"

Le Portugais a également expliqué avoir une part de responsabilité dans le titre acquis par les Skyblues en 2014, quand son Chelsea avait battu les Reds, ouvrant la voie vers le sacre à City. "Quand je vous ai donné le titre, tu ne m'as jamais remercié. Je t'ai offert le titre en gagnant là-bas et que tu ne m'as jamais appelé pour me dire merci, tu étais dans la meilleure équipe. Eux ne l'étaient pas. Ils étaient là et y étaient presque, mais ils ne possédaient pas la meilleure équipe. À ce moment-ci, je suis pas sur que les équilibres soient les mêmes. Vous êtes champions d'Angleterre, mais ils sont champions d'Europe."