C’est sans doute l'un des joueurs les plus talentueux de la MLS, avec Zlatan Ibrahimovic ou encore Carlos Vela. Après quelques années mitigées sur le sol européen, Josef Martinez, 26 ans, bat tous les records du championnat américain depuis son arrivée à Atlanta United en 2017. Celui qui détient le plus de triplés dans la ligue est aussi le détenteur du record de buts sur une saison, avec 35 buts, 31 en saison régulière et 4 durant les playoffs.

Cette saison s’annonce encore prometteuse pour le joueur, avec 26 buts à son actif. Les deux derniers en date se sont produits ce jeudi soir contre Cincinnati. Un superbe deuxième but qui a ébloui Frank De Boer, son entraineur. "C'était un but fantastique, avec une bonne transition vers l'attaque. J'ai parlé avec Ron Jans (entraineur de Cincinnati et ex-coach du Standard) après le match. Il a dit que parfois, il faut juste applaudir quand le but est fantastique."

Mais Josef Martinez ne s’arrête pas là et souhaite marquer l’histoire des records internationaux. Le Vénézuélien atteint maintenant la barre des quinze matchs (au lien de son précédent record qui était de 9) et se rapproche doucement de Lionel Messi, auteur de 33 buts lors de 21 matchs consécutifs avec Barcelone, en 2013-14.

Champion l’année passée, Atlanta United a encore quatre matchs à disputer en saison régulière, Martinez pourrait donc dépasser Messi, selon le parcours de la franchise géorgienne en playoffs. Le joueur a encore du chemin à faire pour dépasser le génie argentin, mais se rapprocher de la Pulga serait un exploit remarquable pour sa carrière...