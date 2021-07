12:04 : L'OM continue son mercato de feu. Après avoir recruté Gerson, Konrad de la Fuente , Leonardo Balerdi, l'OM cible William Saliba et Mattéo Guendouzi. Les Phocéens vont également conclure l'arrivée de Cengiz Under. Selon RMC, le Turc est prêté pour une saison avec une option d'achat fixée à 8 millions d'euros.

11h58 : Roberto d'Aversa débarque à la Sampdoria. Le technicien italien remplace Claudio Ranieri. Le quadragénaire a coaché Virtus Lanciano et Parme à deux reprises dans sa carrière.

11h42 : Samuel Umtiti ne souhaiterait pas revenir en France. Malgré des rumeurs l'envoyant à Marseille, le bourreau des Diables Rouges en 2018 souhaiterait rester chez les Blaugrana pour s'imposer selon Mundo Deportivo. Le défenseur central est persuadé de pouvoir regagner sa place même s'il a des soucis récurrents au genou.

11h20 : Getafe réalise une bonne affaire. Le club de la banlieue de Madrid se renforce avec la venue de Vitolo. L'attaquant de l'Atletico Madrid est loué pour une durée d'un an.

11h07 : Wolverhampton officialise l'arrivée de Francisco Trincao. Le joueur de 21 ans arrive en Angleterre en provenance de Barcelone pour un prêt d'une saison.

11h04 : La MLS lorgne Sergio Busquets. Fabrizio Romano indique que le milieu défensif pourrait quitter Barcelone dans un an. Le journaliste italien, toujours très bien informé, déclare sur son Twitter que la sentinelle restera en Catalogne cette saison mais que des formations de MLS s'intéressent à lui pour le prochain mercato estival.

10h37 : Onana vers l'OL ? Selon l'Equipe, Peter Bosz a demandé à ses dirigeants de tout faire pour s'attacher les services d'André Onana. Le nouvel entraîneur de Lyon avait lancé le portier camerounais à l'Ajax. Pour rappel, l'international est suspendu jusqu'en novembre à cause d'une infraction aux règles antidopage. Le joueur privilégierait les pistes d'Arsenal et de l'Inter Milan. L'opération se déroulera pour un montant avoisinant les 8 millions d'euros.

10h : Laannonce que la Juventus proposerait une prolongation àLe contrat du Portugais expire dans un an et un bail jusqu'en 2023 est envisagé. Manchester United et le PSG surveillent la situation du quintuple Ballon d'or.