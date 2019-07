Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.

Le fil infos

Les infos du matin

© DH - Un départ d'Adrien Trebel ne serait pas gratuit pour Anderlecht. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est ici !

- Toujours à Anderlecht, Thomas Didillon intéresse Rennes. Selon L'Equipe, le club breton aurait pris ses renseignements auprès du club bruxellois. Le gardien des mauves avait coûté deux millions d'euros en provenance de Metz l'an dernier.

- Le Club de Bruges se renforce avec l'arrivée d'Amadou Sagna. L'annonce est tombée hier. Plus d'infos !

- Benoit Poulain pourrait rebondir en Turquie. Après la fin de son contrat au Club de Bruges, le Français est suivi par Kayserispor. Le club turc était 10e au dernier championnat.

© DH - Lampard veut inclure Ashley Cole dans son staff à Chelsea. Il a déclaré pour The Sun: "Tout d’abord, j’avais besoin de lui en tant que joueur à Derby. Et puis, il y a un peu plus de choses qu’il apporte en tant que professionnel. Ash est génial pour le groupe. Il a toujours été le premier à l’entraînement, amical avec tout le monde et humble, même s’il a été le meilleur arrière gauche du monde pendant une longue période." L'arrière gauche a tiré sa révérence l'an dernier pour Derby County après la perte de la montée contre Aston Villa.

- Les médias turcs l'annoncent avec insistance: Mezut Ozil pourrait relancer sa carrière à Fenerbahce. Après une saison mi-figue mi raisin, le numéro 10 d'Arsenal serait prié de voir ailleurs à cause de son faramineux salaire (18ME par saison).

- David Neres intéresse Everton et Manchester United selon Express. Cependant, l'ailier, présent lors de la victoire du Brésil à la Copa America, ne serait pas pressé de partir selon les médias néerlandais.

© DH - L'Atletico Madrid n'a pas fini son marché ! Après avoir recruté Morata, Joao Felix et Hector Herrera, les Colchoneros surveilleraient Icardi d'après AS. Ce transfert dépendrait surtout du sort réservé à Diego Costa qui sort d'une saison mitigée. Diego Simeone, l'entraineur de l'Atletico, suivrait également Fabian Ruiz, le meilleur joueur du championnat d'Europe U21 qui appartient à Naples.

- Rencontre aujourd'hui entre le Real Madrid et Naples pour vendre James Rodriguez. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur avait choisi de rejoindre l'Atletico mais les Napolitains n'ont pas dit leur dernier mot. La bande à Carlo Ancelotti serait prêt à payer les 42 millions d'euros réclamés par les Merengues.

© DH - Le directeur sportif de la Roma, Gianluca Petrachi, s'est exprimé à propos du cas Higuain: "Higuain ? Je pense que celui qui met en cause les qualités de Higuain est un fou. En ce moment, il a un peu perdu confiance en lui et il pourrait sans doute être bien à la Roma, si Dzeko partait. (...) Je cherche à ramener des joueurs qui ont envie, pas des champions qui ne seraient pas motivés. Pour retrouver le vrai Higuain, il n’y a pas meilleure solution que la Roma." La porte est clairement ouverte mais cela dépend de Dzeko et de la motivation de Il Pipita.

- Nicolo Barella devrait signer à l'Inter dans les deux jours selon Sky Italia. Le joueur appartenant à Cagliari devrait devenir un Nerazzurri pour 45 millions d'euros.

© DH - Le Bayern Munich encore sur un défenseur? Malgré les achats d'Hernandez et Pavard, le Bayern n'est toujours pas rassasié selon Kicker. Le latéral de Monaco Benjamin Henrichs intéresse les champions en titre. Le joueur ne sort pas d'une grande saison mais a brillé en championnat d'Europe U21. Il avait coûté 20 millions d'euros aux Monégasques il y a tout juste un an.

© DH - Le torchon brûle entre le PSG et Neymar. La star a séché l'entraînement hier ce qui n'a pas du tout été au gout des dirigeants parisiens. Pour plus d'infos cliquez ici !

- Les Parisiens sont intéressés par la venue de Tiémoué Bakayoko selon RMC Sport. Le milieu défensif, de retour à Chelsea après un prêt au Milan AC, n'a jamais caché son amour pour sa ville natale. Le joueur de 24 ans a un contrat avec les Blues jusqu'en 2022.

© DH - Pour Le10Sport, Kevin Trapp pourrait mettre les voiles vers le FC Porto. Le gardien appartient au PSG mais est barré par Areola. L'Allemand s'est bien relancé en étant prêté à Francfort pendant une saison. Il avait même atteint la demi-finale de C1.



- Olivier Ntcham pas près de partir du Celtic ! Après avoir ouvertement déclaré ses envies de départ dans les médias, le milieu français s'est fait remonter les bretelles par son entraîneur, Neil Lennon: "Je pense qu’il est juste de dire que beaucoup d’entre nous, que ce soit le management, les joueurs ou les gens du club n’étaient pas satisfaits de ses propos. Quand je parlerai à Olivier, cela se fera en privé mais vous pouvez l’imaginer, nous trouvons les propos inopportuns et pas très précis. Il a toujours un avenir au Celtic, il est sous contrat. Mais je vais lui parler de son état d’esprit, de son attitude envers le club, car la façon dont ça s’est passé n’est pas correcte."