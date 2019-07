Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.

© DH - Après avoir présenté Samir Nasri hier, Philippe Sandler devrait aussi rejoindre les rangs d'Anderlecht. Pour plus d'infos, cliquez ici...

- Harbaoui est parti sous d'autres cieux. L'attaquant a choisi le Qatar pour terminer sa carrière. Plus d'infos ici.

- Okereke est le nouvel attaquant du Club de Bruges. Pour les présentations du Nigérian, c'est ici !

© DH - Solskjaer était présent en conférence de presse et a été loquace à propos des dossiers chauds de Manchester United. A propos de Pogba, il a déclaré, "Lorsque vous êtes à Man United, vous vous attendez à ce que ces choses apparaissent en été. J'ai parlé à Pogba, Lukaku, Rashford, Jesse et, autant que je sache, aucune offre n'est proposée à nos joueurs. Nous n'avons pas à vendre des joueurs.". Il a également abordé le cas De Gea, annoncé partant notamment au PSG: "Nous espérons pouvoir régler le problème et prolonger le contrat de David. Je suis positif Nous espérons qu'il restera ici pendant de nombreuses années." De plus, Solskjaer s'est déclaré satisfait de son effectif actuel.

- Selon plusieurs médias anglais, Christian Eriksen pourrait quitter Tottenham. Arrivé en 2013 chez les Spurs, le Danois aurait fait le tour de la question à Londres. Selon le Guardian, aucune offre officielle n'est arrivée sur la table. Evening Standard explique lui qu'il pourrait remplacer Pogba à Manchester United si le Français part pour le Real Madrid.

- Arsenal aurait formulé une offre au Real Madrid pour Mariano Diaz selon le Star. Le Dominicain a très peu de chances de jouer suite à l'arrivée de Jovic en plus de Benzema qui était déjà là la saison dernière. Le journal parle d'une somme de 22 millions d'euros.

© DH - Il n'y a pas que Griezmann ou Neymar que Barcelone convoite ! Victor Lindelof de Manchester United serait également suivi selon Mundo Deportivo. Les Blaugranas renonceraient à Mattihjs De Ligt qui aurait choisi la Juventus.



- Marca l'annonce de pied ferme ! Le Real Madrid va bel et bien faire le forcing pour recruter Paul Pogba. Les Merengues seraient prêts à formuler une énorme offre de 180 millions d'euros. Ce serait un record pour le club madrilène.

© DH - Le Bayern Munich cassera-t-il sa tirelire pour Leroy Sane? Selon The Mirror, Manchester City demanderait 100 millions d'euros pour son ailier allemand. Rummenigge, le président du Bayern, avait déjà déclaré qu'il était intéressé par l'ancien joueur de Schalke 04.

© DH - Dennis Praet pourrait quitter la Sampdoria selon Sky Italia ! Le Diable rouge intéresse... Leicester qui vient d'entériner le transfert de Tielemans. Le joueur avait déjà revendiqué ses velléités de départ et il pourrait enfin obtenir le transfert qu'il mérite. Dans le sens des arrivées, Jeison Murillo pourrait arriver en provenance de Valence pour 15 millions d'euros.



- Les dirigeants napolitains sont en Espagne afin de négocier James Rodriguez mais pas uniquement. Selon la Gazzetta dello Sport, Rodrigo de Valence est également suivi. L'international espagnol est convoité depuis plusieurs mois par les Italiens.

- Convoité par Marseille, André Silva veut d'abord parler avec le nouveau coach du Milan AC avant de se décider. Prêté l'an dernier à Séville, il avait très bien démarré avant de tomber un peu dans l'oubli. Au micro de Milan TV, il a déclaré: "Je suis très bien. Je suis content de revenir à Milanello et retrouver mes partenaires. Je veux rencontrer le coach et parler avec lui de la saison à venir."

© DH - Neymar n'est pas convoité uniquement par Barcelone ! Selon le quotidien Sport, "Florentino Perez entre pleinement dans le dossier Neymar pour parler avec le PSG et confirmer que le Brésilien peut partir de Paris cet été." Nous vous parlions ce matin de la relation compliquée entre le PSG et Neymar depuis ces débuts (ici).

- Après s'être échauffé avec Lionel Messi lors de la petite finale de Copa America, Gary Medel pourrait rebondir en France. Marseille se chercherait un nouveau chien de garde au milieu de terrain et pourrait se tourner vers le Chilien selon A Spor. Il appartient au Besiktas en Turquie.



- Toujours à Marseille, Florian Thauvin pourrait lui quitter la citée phocéenne. Selon Sky Sports, West-Ham a formulé une offre de 40 millions d'euros plus Chicharito.