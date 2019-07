Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.

© DH - Alexis de Sart a signé pour 5 ans à l'Antwerp ! Il a passé sa visite médicale hier en journée.

- Deli à Bruges, c'est officiel ! L'arrière gauche ivoirien évoluait au Slavia Prague et l'opération coûtera 2.5 millions d'euros.

© DH - Divock Origi a signé un nouveau contrat avec Liverpool. Pour plus d'infos sur la durée, c'est ici !

- Tottenham ne lâche pas Ceballos. Le milieu de terrain de 22 ans est courtisé de toute part en Europe. L'AC Milan semblait en pôle mais Skysports explique que Tottenham a de bonnes chances d'en faire le remplaçant d'Eriksen.

- The Mirror annonce qu'Arsenal souhaite formuler une énorme offre pour Wilfried Zaha. Le club aimerait mettre 45 millions d'euros sur la table plus 3 joueurs (Calum Chambers, Mohamed Elneny, Carl Jenkinson).

© DH - Diego Costa pourrait partir de l'Atletico Madrid. Everton, qui est au four et au moulin dans ce mercato, serait sur sa trace selon le Sun. L'Espagnol sort d'une mauvaise saison et souhaiterait se relancer.

- Griezmann attend son heure au Barça. L'international français est en vacances à Ibiza et attend sagement que les Blaugranas payent sa clause libératoire de 120 millions d'euros selon le quotidien Sport.

© DH - Pour Kovac, l'entraîneur du Bayern Munich, Mats Hummels a fui Süle et Hernandez. En conférence de presse le Croate a déclaré: "Comme Uli Hoeness (le président du Bayern, ndlr) l’a dit, à la fin de la saison, Mats est venu nous voir et nous a demandé quelle était la situation pour la nouvelle saison. Niklas Süle a réalisé un excellent travail, il est titulaire avec l’équipe nationale. Avec Lucas Hernandez, nous avons acheté un joueur que nous souhaitons voir jouer au poste de défenseur central. Mais cela ne veut rien dire. La concurrence signifie que le meilleur joueur va jouer. Mats a voulu éviter cela. Nous l’acceptons et le résultat est qu’il joue maintenant pour le Borussia Dortmund."

- Le RB Leipzig serait tout proche d’engager Christopher Nkunku selon L'Equipe. Cela fait plusieurs mois que le club le plus détesté d'Allemagne a des vues sur le jeune joueur (21 ans) du PSG.

© DH - L'AS Roma est intéressé par Toby Alderweireld qui dispose d'une clause libératoire valable jusqu'à deux semaines avant la fin du mercato de 28 millions d'euros en trois versements. Son contrat court jusqu'en juin 2020. Pour le moment, les acheteurs ne se bousculent pas au portillon pour le Diable rouge.

- Milinkovic-Savic, cette fois c'est la bonne? Annoncé partant à chaque mercato depuis près d'un an, cette année pourrait être synonyme de transfert pour le Serbe. Selon Sky in Italy, Manchester United serait passé à l'attaque et aurait formulé une offre de 80 millions d'euros. Le président de la Lazio en espère 100 pour son milieu de 24 ans.

- Gonzalo Higuain ne devrait pas être conservé par la Juve. Avec Dybala, Kean, Mandzukic et surtout Ronaldo, la Vieille Dame semble armée dans ce compartiment du jeu. Plusieurs clubs ont montré un intérêt dont la Roma. Aujourd'hui, ce sont les Hammers de West-Ham qui auraient offert 40 millions d'euros à la Juve. West Ham est dépeuplé en attaque avec les départs de Arnautovic, Andy Carroll et Lucas Perez.

© DH - Thomas Meunier est clairement en position de force pour son avenir. Plus d'information ici...

- Dans le sens des arrivées, des rumeurs persistantes envoyaient Lucas Paqueta au PSG. Leonardo l'a fait venir lorsqu'il était en poste au Milan AC et serait un fan du joueur. Le milieu brésilien a lui même voulu faire taire ces bruits de couloirs: "Ce ne sont que de rumeurs. Je suis heureux à Milan, je viens d’arriver et je m’adapte. Je veux faire une bonne saison pour pouvoir continuer à progresser dans ma carrière."

- Toujours en lice avec la Côte d'Ivoire, Nicolas Pépé est toujours convoité en Angleterre. Selon le Telegraph, on se dirige vers un duel entre Everton et Liverpool. L'attaquant a explosé cette année et coûterait environ 65 millions d'euros.