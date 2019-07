Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Les infos de ce dimanche

- 11h30 : La saison passée, l'attaquant de Lille Nicolas Pépé a explosé dans le championnat de France. Ses performances ont attiré le regard de plusieurs gros clubs dont Manchester United. D'après The Sunday Times, les Mancuniens sont entrés dans la danse pour transférer l'Ivoirien. Arsenal ou encore Everton sont aussi intéressés.



- 11h15 : Ca sent la fin pour Gareth Bale et le Real Madrid. C'est une question d'heures, à en croire son entraîneur Zinédine Zidane. Non retenu pour affronter le Bayern Munich (1-3) en amical, samedi soir, à Houston, l'attaquant gallois de 30 ans, sous contrat avec le Real jusqu'en 2022, devrait très prochainement quitter le club merengue. "Il n'a pas été retenu car le club travaille sur son départ. C'est pourquoi il n'a pas joué, a déclaré Zidane, à l'issue du match. Nous allons voir ce qui se passe dans les prochains jours. Cela pourrait intervenir dès demain (lundi). Si c'est le cas, ce sera pour le mieux. Espérons, pour le bien de tous, que cela arrive bientôt."

- 9h12 : D'après le Telegraph, David De Gea devrait resigner à Manchester United pour six ans. Il deviendra le gardien de but le mieux payé de la planète.

- 8h50 : Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par Nuremberg ce samedi en match amical. A l'issue de la rencontre, le directeur sportif Leonardo a parlé du cas Neymar. "Nous n'avons pas d'offre concrète. Neymar est sous contrat avec nous, il est un joueur du Paris Saint-Germain." Suite au prochain épisode.