Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Les infos de ce dimanche

- 9h12 : D'après le Telegraphe, David De Gea devrait resigner à Manchester United pour six ans. Il deviendra le gardien de but le mieux payé de la planète.

- 8h50 : Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par Nuremberg ce samedi en match amical. A l'issue de la rencontre, le directeur sportif Leonardo a parlé du cas Neymar. "Nous n'avons pas d'offre concrète. Neymar est sous contrat avec nous, il est un joueur du Paris Saint-Germain." Suite au prochain épisode.



- 8h30 : L'histoire d'amour entre Gareth Bale et le Real Madrid touche à sa fin. Le Gallois n'a pas joué face au Bayern Munich ce samedi et Zidane en a donné la raison : "Il n'a pas joué car le club négocie son départ", a commenté l'entraîneur français. "On espère qu'il va partir bientôt, ce serait le mieux pour tout le monde."