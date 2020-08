Le fil info :

-12h15 : En football, tout va très vite. Après avoir été champion du monde sans avoir joué une seule minute en Russie il y a deux ans, Adil Rami avait rejoint la Russie pour une courte aventure ratée à Sotchi. Le défenseur central devrait rejoindre la Reggina. Le club de Serie B a déjà recruté Jérémy Menez. C'est un dirigeant qui a confirmé l'info à la Gazzetta Dello Sport. "Nous nous sommes mis d'accord sur les conditions financières. Il viendra passer sa visite médicale, probablement mercredi."

- 12h02 : Le conte de fées se poursuivra-t-il pour Martin Braithwaite ? D'après El Mundo Deportivo, Ronald Koeman aimerait voir à l'oeuvre l'international danois avant de prendre sa décision sur son futur en Catalogne. Si l'entraîneur néerlandais ne croit plus en Luis Suarez, il se tâterait concernant l'ancien élément de Toulouse.

- 11h48 : James Rodriguez vers l'Angleterre ? Selon TalkSport, le Colombien, devenu indésirable au Real Madrid, passerait sa visite médicale à Everton en début de semaine.

-11h32 : Tottenham s'est trouvé un nouveau latéral droit. Alors que Serge Aurier est sur le départ vers l'Italie, son remplaçant a déjà été trouvé. Après avoir défendu les couleurs de Wolverhampton pendant une décennie, Matt Doherty rejoint les Spurs. Le défenseur de 28 ans a signé un contrat de quatre ans.

- 11h15 : Messi va-t-il partir libre de Catalogne ? Alors que les dirigeants barcelonais s'appuient sur la clause libératoire fixée à 700 millions dans le contrat de l'Argentin, La Cadena Ser affirme qu'elle ne serait plus active. La radio espagnole affirme qu'elle a eu accès aux documents et que la dernière prolongation de Messi à l'été 2017 portait sur trois ans plus une année en option. La clause ne concernerait que les années garanties (2017-2020). Du pain bénit pour Manchester City ?