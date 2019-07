Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

- 10h17: Selon des informations de la Cuatro, le PSG a décidé de changer d'avis dans le dossier Neymar. Le club français ouvrirait la porte à un deal hybride avec le FC Barcelone. En somme, Neymar pourrait signer au Barça en échange d'autres joueurs et de l'argent. Eurosport rappelle que le club de la capitale française a besoin de liquidités. La partie de poker continue donc entre les deux clubs, qui ont été rapprochés par le très influent Pini Zahavi. Ce dernier aurait convaincu les deux parties de se mettre à table. Reste plus qu'au Barça à formuler une offre... avant le prochain rebondissement.

- 9h40: Thomas Vermaelen vers le Japon, ça se rapproche. Le Belge a posé avec sa future nouvelle vareuse.

-09h35: James Rodriguez parti pour rester ? C'est ce qu'annonce l'émission espagnole El Chiringuito. Le Colombien pourrait rester pour palier l'absence de Marco Asensio, qui s'est blessé gravement en match amical. L'Espagnol souffre des ligaments croisés et sera absent de 6 à 9 mois.

- 9h30: Alors que les négociations patinent entre l'Inter et United, Lukaku voit arriver un nouvel intérêt, et pas n'importe lequel. Selon SkySport, la Juve serait proche de faire une offre incluant Dybala dans le deal. Mais quand on sait que Manchester ne veut que du cash, cela risque de coincer.

- 09h10: Antonio Conte, le nouveau mentor de l'Inter Milan veut le milieu du FC Barcelone Arturo Vidal. Vidal à joué sous les ordres de Conte à la Juve de 2011 à 2015. Avec l'arrivée de De Jong - et encore aucun départ - le milieu de terrain du Barça est bien bouché.

- 9h00: Bale vers la Chine. Marca annonce qu'un contrat de trois ans l'attend au Jiangsu Suning. Son salaire annuel serait alors de 22 millions par ans.