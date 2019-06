De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...

Les infos du jour

12h25: Nouveau rebondissement dans le dossier Neymar. Selon le Parisien, le PSG aurait accepté de baisser le prix de Neymar. Le Brésilien pourrait partir au Barça pour une somme se situant entre 130 et 150 millions d'euros + un joueur.

11h15 : Le Paris Saint-Germain aurait sondé le défenseur italien Leonardo Bonucci. C'est ce qu'avance La Gazzetta dello Sport dans son édition papier de ce samedi. Les Parisiens veulent connaître la situation du joueur de la Juventus qui devrait rendre cependant difficile la vente de Bonucci.



11h02 : Paul Pogba, c'est 170 millions d'euros ! D'après le journal britannique The Mirror, Machester United ne s'opposera pas à un départ du Français à condition que le club acheteur accepte de mettre 170 millions d'euros sur la table. Toujours d'après ce média, Pogba serait la prorité de Zinedine Zidane.



10h35: Antoine Griezmann au Barça, cela rechauffe! Selon le très sérieux El Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne devrait pas dépenser plus de 120 millions (montant de la clause libératoire) pour s'acheter les services du Français. Le quotidien assure même que Griezou sera présenté le 10 juillet au Camp Nou.

10h22: Un échange Barella-Defrel + de l'argent se profile entre la Roma et Cagliari. En effet, selon Corriere dello Sport, un accord de 35 millions a été trouvé pour le transfert de Barella. Defrel est lui estimé à 15 millions d'euros.

10h08: Arsenal tient Keita Baldé à l'oeil. Le joueur ne devrait pas rester à Monaco et souhaiterait rejoindre l'Angleterre. Selon Sky Sports, les Gunners ont envoyé des représentants du club à la CAN pour voir le Sénégalais jouer contre la Tanzanie.



9h57 : Olivier Deschacht va-t-il continuer sa carrière en Division 1B ? L'OHL lui a fait une proposition, comme vous le lirez dans cet article.



09h10 : Bruno Fernandes attise les convoitises et ne devrait pas faire de veux os au Sporting Lisbonne. Dans une interview accordée à Record, le manager du Sporting Lisbonne Manuel Keizer s'est expliqué : "Je veux garder Bruno Fernandes mais tout le monde connait la situation actuelle. Cela va être difficile de le garder." Des clubs comme Manchester United ou encore Tottenham seraient intéressés par son profil.



08h45 : Le joueur de Genk Sander Berge va-t-il quitter le Limbourg cet été ? Dimitri de Condé, directeur technique des Genkois, s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Pour lui, "il y a beaucoup d'intérêts pour Berge mais pas encore d'offre concrète. Nous aurons une discussion avec le joueur."



07h52 : Lille devrait acter deux départs ce samedi avec les transferts de Thiago Mendes et Youssouf Koné, d'apèrs l'Equipe. Le milieu défensif et le latéral gauche devraient rejoindre Lyon pour une somme totale d'environ 37 millions d'euros.

06h45 : Lille devrait accueillir un joueur du PSG d'après le journal français L'Equipe. Timothy Weah devrait passer sa visite médicale ce samedi au sein du club lillois et s'engagerait pour cinq ans chez les Dogues.

06h30 : Ryan Babel a trouvé un nouveau club. Le Néerlandais s'est engagé pour trois saisons avec le club turc de Galatasaray.