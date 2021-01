Fil info:

- 13h00: Patrick Cutrone devrait quitter Wolverhampton pour signer à Valence. C'est ce qu'annonce AS qui estime que l'Italien devrait parapher un contrat ce dimanche. Il a été aperçu dans la ville pour passer sa visite médicale. Il sera prêté jusqu'à la fin de la saison.

- 12h48: Sergio Ramos vers Manchester United? Le défenseur de 34 ans n'a toujours pas prolongé du côté du Real Madrid. AS annonce que les Red Devils aimeraient sauter sur l'occasion pour recruter le capitaine de la Casa Blanca. Les Anglais ne devraient débourser aucune indemnité de transfert.

- 12h34: Ndombele ne ferme pas la porte au PSG. Bien revenu chez les Spurs, le milieu est un élément incontournable du onze de José Mourinho. Pour autant, le Parisien d'origine ne ferme pas la porte à son club de coeur comme il l'a annoncé sur Telefoot. "Je suis un garçon de la région parisienne. Porter le maillot de Paris un jour, pourquoi pas. On en a déjà parlé à maintes reprises. Ça ne s’est pas fait et aujourd’hui ça se passe bien à Tottenham. On verra, pourquoi pas plus tard"

- 12h08: Ainsley Maitland-Niles (23 ans) pourrait quitter Arsenal dans les dernières heures du mercato. Selon The Athletic, le joueur polyvalent est dans le viseur de West Bromwich et de Southampton.

- 12h00: A 22 ans, Jules Koundé a mis l'Espagne à ses pieds. Sa première saison très réussie attise la convoitise. Selon le Mirror et AS, Manchester United serait chaud patate sur le dossier. Les Red Devils devraient offrir au moins 67 millions d'euros pour le Français. D'autres équipes suivent ses prestations de loin comme Manchester City, la Juventus ou encore le Real

- 11h46: Khedira de retour en Allemagne? L'Allemand ne joue plus à la Juventus et verrait d'un bon oeil un retour au pays. Kicker annonce que le Hertha Berlin serait sur les rangs. Il doit passer sa visite médicale ce dimanche pour retourner en Allemagne, onze ans après son départ.

- 11h34: Criblé de blessé, Liverpool cherche à se renforcer en défense. Selon le Daily Star, Issa Diop, qui appartient à West Ham, pourrait débarquer dans la Mersey. Les Hammers ne souhaitent pas prêter leur défenseur. Le quotidien estime que les Reds pourraient trouver un compromis avec une option d'achat obligatoire dans le contrat du français.

- 11h32: Papu Gomez parti à Séville, l'Atalanta souhaite renforcer son attaque pour le remplacer. Selon Gianluca Di Marzio, toujours bien informé au niveau du mercato, le milieu offensif du Shaktar Donetsk Viktor Kovalenko devrait débarquer d'ici peu. L'Ukrainien est attendu ce dimanche en Italie pour passer sa visite médicale. La DEA ne devra débourser qu'un petit millions d'euros pour l'attaquant qui est en fin de contrat en juin prochain.

- 11h08: Mikel Arteta aimerait renforcer son flanc gauche. Le titulaire, Kieran Tierney, donne entière satisfaction mais l'Espagnol aimerait avoir une doublure fiable. Selon le Daily Mirror, Patrick Van Aanholt serait ciblé. Le Néerlandais évolue à Crystal Palace.

- 10h08: Voici pourquoi le Barça rechignerait à prolonger Lionel Messi. El Mundo s'est procuré le dernier contrat signé par l'Argentin avec les Catalans. Et il serait lourd. La Pulga aurait paraphé un contrat à plus de 555 millions d'euros en 2017 ! Ses émoluments pèsent énormément sur les finances du FCB.