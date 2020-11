Jude Bellingham a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale anglaise. Le milieu du Borussia Dortmund a été rappelé du groupe des U21 par Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, après les forfaits de Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et James Ward-Prowse (Southampton).

L'Angleterre affronte l'Irlande mercredi en match amical avant de se rendre à Louvain pour affronter les Diables Rouges en Ligue des Nations le 15 novembre. Trois jours plus tard, les 'Three Lions' reçoivent l'Islande. Bellingham, 17 ans, est passé cet été de Birmingham à Dortmund où il a déjà pris part à 11 rencontres cette saison. S'il reçoit du temps lors d'un des trois matches, il sera le troisième plus jeune joueur de l'histoire du football anglais à porter le maillot de la sélection derrière Theo Walcott et Wayne Rooney. La FA a également annoncé que Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, ne rejoindra le groupe que jeudi après une blessure encourue samedi contre Everton en championnat. Les Diables Rouges occupent actuellement la tête du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec 9 points. L'Angleterre et le Danemark suivent avec 7 points chacun. L'Islande ferme la marche avec 0 point.