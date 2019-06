Le défenseur central français Jérémy Taravel a prolongé de 2 ans son contrat avec le Cercle Bruges, a officialisé samedi le club de Jupiler Pro League.

Arrivé le 21 août 2017 de La Gantoise, le joueur de 32 ans, qui était en fin de contrat, va donc débuter sa 3e saison dans la Venise du Nord où il est lié jusqu'au 30 juin 2021. Taravel a rejoint la Belgique et Zulte Waregem en janvier 2009 en provenance de Lille. En juillet 2010, il est passé à Lokeren et en janvier 2014 au Dinamo Zagreb. Il est ensuite revenu en Belgique à Gand à l'été 2016. Il a ensuite été prêté six mois début 2017 à Sion avant de rejoindre le Cercle. Il a joué 25 rencontres la saison dernière (2 buts, 1 assist).