"Ce qui commence mal finit mal" a dit Euripide, l'histoire entre Jurgen Klopp et Sadio Mané nous prouve que le contraire existe.

Dans un documentaire consacré à Sadio Mané, Jurgen Klopp a raconté sa première rencontre avec le Sénégalais.



Alors coach de Dortmund, il rencontre Mané qui évolue alors à Salzbourg: "Je me souviens de ma première rencontre avec Sadio. C'était à Dortmund. C’était encore un très jeune garçon. Sa casquette de baseball était de travers, la mèche blonde qu'il a encore aujourd'hui était déjà présente.Il ressemblait à un rappeur qui débute. Je me suis dit que je n'avais pas le temps pour ça" se rappelle Klopp.



Klopp qui cherchait "quelqu'un pour être remplaçant", ce ne sera pas Sadio Mané. L'actuel joueur des Reds va se faire un nom à Salzbourg puis être transféré à Southampton où il va se révéler aux yeux du grand public.



C'est d'ailleurs lors d'un match contre Liverpool que Mané va finir de convaincre Klopp: "On était mené 2-0 et j’étais sur le banc. C'est là que le coach me fait rentrer. Je marque 2 buts et on gagne 3-2. Liverpool est un club qui remarque les joueurs qui performent contre eux. Klopp a appelé mon agent cela s'est fait".



La suite on la connait, le Sénégalais débarque à Anfield, Liverpool remporte la Ligue des Champions et est en passe d’être sacré champion d'Angleterre malgré la crise liée au Coronavirus. Le président de l'Uefa, Aleksander Ceferin a d’ailleurs déclaré que Liverpool obtiendrait le titre "d’une manière ou d'une autre". Un titre qui fuit les Reds depuis plus de 30 ans !