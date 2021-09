Le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke (Vooruit) et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) sont en train de finaliser une réforme des avantages fiscaux pour les athlètes et les clubs sportifs professionnels dans l’espoir d’obtenir prochainement un accord de l’ensemble des partis du gouvernement. Pour Ecolo, qui soutient également la réforme, il s’agit d’une question de justice.

"Les déductions fiscales dont peuvent bénéficier les sportifs professionnels sont beaucoup trop élevées et plus leur salaire est haut, plus l’avantage fiscal est important. Chaque salarié donne 13 % de son salaire brut à la sécurité sociale, ce qui est normal mais pour les sportifs professionnels, un plafond a été établi à 3 000 € par mois et ça ne va pas du tout. Il faut bien sûr continuer à aider les clubs et les sportifs professionnels, on n’a pas de souci avec ça mais le système actuel est complètement abusif et doit être revu. Allez expliquer à des personnes qui ont des bas salaires qu’elles doivent payer l’entièreté de leurs cotisations sociales alors que des sportifs qui gagnent des sommes beaucoup plus importantes bénéficient d’avantages !", estime en effet Gilles Vanden Burre, député fédéral Ecolo.