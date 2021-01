Malgré le score, c’est peut-être le meilleur match réalisé par les Zèbres en ce début d’année. "On n’a pas pris de point mais je suis satisfait des courses et de l’engagement, commentait Karim Belhocine après le revers. Malheureusement, il en faudra plus pour prendre des points. Je pense que ce soir, on a posé une première pierre pour repartir vers l’avant."

La mentalité était bonne et le Sporting a proposé du jeu. Il aura juste manqué d’efficacité dans son rectangle. "On m’a dit qu’on avait remporté sept duels sur dix. Mais, sur les deux ou trois qu’on n’a pas gagnés, on a pris trois buts. Ici, ce ne sont pas des erreurs collectives mais plutôt individuelles qui nous coûtent cher. En fait, non : ce ne sont pas des erreurs mais plutôt des choses à améliorer. On doit avoir la mentalité de ne pas se contenter de ces sept duels sur dix. Il faut tous les remporter. Surtout dans les moments clefs. Si je dois insister sur un point, c’est celui-là."

Botaka, bonne première

Karim Belhocine était aussi satisfait d’avoir pu déjà aligner son nouvel arrière droit : Jordan Botaka. "C’est une bonne chose qu’il soit arrivé, je n’avais pas d’autres solutions (à cette position). C’était soit lui, soit moi, plaisante-t-il. Il a montré qu’il allait nous apporter énormément. Il a cette faculté à aller vers l’avant, à éliminer son adversaire. Et puis il a cette puissance physique également. C’est un leader, avec une volonté d’aider l’équipe. C’est encourageant pour la suite de la saison."

En plus d’avoir concédé leur cinquième défaite consécutive, les Carolos ont perdu Rezaei et Diagne, sur blessure, alors que Penneteau a été exclu en fin de match. "Pour Diagne, il a pris un coup derrière la tête et avait une sorte de voile blanc devant les yeux. Il ne voyait plus très clair. Je n’ai pris aucun risque et l’ai sorti. Kaveh, il est tombé lourdement et avait le dos bloqué ou la hanche. En ce moment, c’est le lot du Sporting d’avoir des problèmes avant et pendant les rencontres. C’est dans la difficulté qu’on voit comment se comporte une équipe. Ça nous rendra plus forts…"