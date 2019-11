Contre Waasland-Beveren, l'entraîneur du Sporting ne pourra pas compter sur Modou Diagne.



Devenu un très sérieux prétendant aux playoffs 1 suite à son actuel bilan de 16 points sur 18, le Sporting Charleroi va tout mettre en œuvre pour poursuivre son excellente passe en prenant la mesure, ce samedi soir (20h), de Waasland-Beveren avant-dernier du classement. Une équipe écartée 0-4 par les Zèbes lors du match aller mais qui reste sur un bon quatre points sur six suite à un succès à Courtrai et un partage contre le Cercle Bruges.

"On va défier une équipe qui a de la qualité, expliquait Karim Belhocine en conférence de presse. Pour prolonger notre série, il faudra absolument être à 100 %. Je vous rappelle que malgré notre large victoire lors du match aller, cela n’avait pas été facile. Il y aura aussi des différences dans l’équipe de Waasland-Beveren car avec la nomination d’Arnauld Mercier des joueurs ont changé. On va avoir devant nous une équipe jeune et enthousiaste.»

Qui va affronter un Sporting Charleroi performant depuis plusieurs semaines et cela malgré les changements de joueurs ou tactiques effectués par Karim Belhocine : "Depuis que je suis à Charleroi, j’ai beaucoup insisté sur la flexibilité tactique mais aussi sur l’importance de tous les joueurs. Il y a de la qualité dans mon groupe. Ce n’est pas juste onze titulaires. Parfois un joueur peut être impatient, c’est logique. Mais le football ne se joue qu’avec onze joueurs. Je dois faire des choix. Je suis parfois très satisfait de plusieurs garçons mais je ne peux pas aligner tout le monde."

Cristophe Diandy (opéré du genou et en revalidation) est out pour le match de ce samedi soir. Absent la semaine dernière, Modou Diagne (talon d’Achille) n’a repris les séances qu’en cette fin de semaine et est donc trop juste pour défier les Waeslandiens. Delfi, Mandanda, Keita et Niane ne sont pas repris.