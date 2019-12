Hier la justice a une nouvelle fois tranché: elle a validé l'enquête et a rejeté le pourvoi en cassation de Karim Benzema et ses avocats. Par conséquent, il est toujours mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit.

L'ex-international français, qui cartonne cette saison au Real, n'a pas trop tardé à réagir. Sur Twitter, il a exprimé ceci: "La mascarade continue ! Alors rendez-vous au tribunal si tribunal il y a ! D’ici là, la vie continue profitez en."