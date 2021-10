Sa frappe sensationnelle a permis d’égaliser quelques secondes après le 1-0 espagnol puis d’inverser la tendance d’une rencontre plutôt dominée par l’Espagne. Karim Benzema a brillé quand il le fallait, malgré un match globalement compliqué.

"J’avais vraiment envie de remporter un trophée avec l’équipe de France mais ce n’était pas facile", admet l’attaquant des Bleus au micro de M6. "On a montré la force de caractère de cette équipe. On ne lâche jamais rien. C’est le signe des grandes équipes de ne pas paniquer, de patienter. On a su mettre ces deux buts. On va profiter et bien préparer la Coupe du monde et aller la chercher."

"C’est vrai qu’on a mal commencé", acquiesce Paul Pogba sur M6. "On s’est fait dominer par l’Espagne en première période, on a dû réagir. C’est vrai qu’on doit faire mieux, on le sait. Mais le résultat, c’est la victoire. Si c’est comme ça qu’on doit gagner, pourquoi pas. C’est toujours bon d’aller chercher un trophée. On a toujours soif de trophées, on n’est jamais rassasié. On a montré nos qualités, la force, la puissance. On a su remonter la pente et gagner ce match."

Contrairement aux Espagnols qui ont beaucoup gaspillé dans les derniers gestes, les Bleus ont parfaitement exploité les rares espaces… même lorsque Mbappé était en position de hors-jeu, comme sur le 1-2 qui fait polémique.

"Mbappé était hors-jeu, mais l’arbitre a dit qu’Eric Garcia a fait pour jouer le ballon et que le hors-jeu est effacé pour cette rais on. Mais selon nous, il faut vouloir jouer le ballon et Eric voulait juste couper, il n’avait pas le contrôle", explique le capitaine espagnol Sergio Busquets à TVE. "Il y a de nouvelles règles et chaque arbitre l’interprète comme il veut, dans ce cas en leur faveur", observe de son côté Aymeric Laporte.

Déçus, les Espagnols reconnaissent aussi la capacité de réaction française. "Nous avons essayé d’avoir de longues possessions et de les déplacer d’un côté à l’autre, mais quand nous étions meilleurs, ils ont inversé le jeu très rapidement", ajoute Busquets. "Nous avons prouvé que nous étions une grande équipe malgré notre jeunesse", positive Laporte.