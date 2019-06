La fédération danoise de football (DBU) qui ne prolongera pas le contrat du sélectionneur Åge Hareide après l'Euro-2020, a déjà dévoilé le nom de son futur successeur mercredi. Il s'agit en effet de Kasper Hjulmand, 47 ans, longtemps cité à Anderlecht, avant l'arrivée ou plutôt le retour de Vincent Kompany au Parc Astrid.

Hareide, 65 ans, avait succédé à Morten Olsen en 2015. Il a conduit le Danemark dans le top-16 du dernier mondial, où la Croatie s'était montrée plus habile aux tirs au but (3-2), et pour l'heure à la deuxième place du Groupe D des qualifications pour l'Euro-2020 derrière la Suisse mais devant l'Irlande. Le Danemark a battu la Géorgie 5-1 lundi au Telia Parken .

Hjulmand a occupé quelques mois le poste d'entraîneur à Mayence en Bundesliga. Licencié en 2015, il était revenu dans son club du FC Nordsjaelland, qu'il avait conduit vers le titre national en 2012. Il a été élu entraîneur de l'année au Danemark en 2012 et 2017.

Il est actuellement sans club. Il prendra les rênes de l'équipe nationale danoise le 1er août 2020. Son contrat court jusqu'en 2024. Son adjoint sera l'ex-international du Celtic Glasgow Morten Wieghorst (30 sélections, 3 buts), ex-entraîneur du...FC Nordsjaelland, de 2006 à 2011.