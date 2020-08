Koeman parti au Barça, Vanhaezebrouck est cité à la tête de l'équipe nationale néerlandaise Football N. Ch. La presse néerlandaise a établi une liste de prétendants et le nom de l'ancien coach d'Anderlecht en fait partie... © Belga

C'est évidemment une information à prendre avec des pincettes. Parce que nos confrères du média néerlandais Vi semblent lancer des pistes à leurs internautes dans le cadre d'un sondage plus que relayer de véritables rumeurs.



Tout en haut de la liste des entraîneurs cités, on retrouve l'inévitable Louis van Gaal mais aussi Peter Bosz, l'actuel T1 du Bayer Leverkusen. Frank de Boer, libre de tout contrat, fait aussi partie des favoris. D'autant plus qu'il fut déjà l'assistant de Bert van Marwijk en équipe nationale.



Ralf Rangnick, Mauricio Pochettino (qui a raté le coche avec le Barça) et... Hein Vanhaezebrouck sont également cités. Tout comme Phillip Cocu, Jurgen Klinsmann, Leonardo Jardim et Henk ten Cate.



L'avenir nous dira si ce média a vu juste. Le football offensif et le système à trois défenseurs chers à Vanhaezebrouck pourraient en tout cas coller aux qualités de cette jeune sélection, qui nourrit de grandes ambitions pour l'Euro 2021.