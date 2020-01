Vincent Kompany, homme fort de la FIFPro, veut plus de diversité dans les directions.

On peut se demander où il va chercher le temps et l’énergie, vu son agenda à Anderlecht, mais Vincent Kompany est l’un des hommes forts du conseil de joueurs de la FIFPro, le syndicat des joueurs du monde entier. La seconde réunion du conseil avait lieu à Bruxelles, après celle de juillet dans le sud de la France.

Ses bras droits Chiellini (Juventus), Kawashima (ex-Standard, maintenant Strasbourg), Subotic (Union Berlin) et Rui Patricio (Wolves) étaient excusés. Mais Kompany était entouré par quelques grands noms du football féminin, comme Anita Asante (Chelsea) et Jodie Taylor (Seattle). L’un des combats de la FIFPro est de valoriser le football féminin.

Mais il y a évidemment aussi le problème du racisme. "Au lieu de donner une interdiction de stade de dix ans au supporter de Malines qui a insulté Ilaimaharitra de Charleroi, il faut voir qui est à la base de ce problème. Et donc, il faut de la diversité dans les directions, et pas seulement dans le football. Est-ce normal que mon père soit le premier bourgmestre noir de Belgique ? Anderlecht a donné le bon exemple en m’offrant un rôle en interne. C’est unique. Moi, je ne dois pas dire au club : ‘Ne soyez pas racistes ! ’ Cela coule de source, vu mon autorité."

Kompany a aussi une solution pour le programme trop chargé, qui met en danger la santé des joueurs. "On évolue vers 100 matchs par club par an. D’accord, mais alors il faut des noyaux de 40 joueurs et pas de 25 joueurs. On n’a qu’un corps. Après le Mondial, je n’ai eu que sept jours de vacances."