"Ce sera une mauvaise nouvelle je pense, mais je ne spéculerai pas davantage", a déclaré Kompany. "J’espère que ce n’est pas aussi grave qu’on le pense."

Le coach a involontairement profité de cette blessure pour aller chercher la victoire. "Tout le groupe est parti le voir à la mi-temps. Il y a eu une sorte d’étincelle chez les joueurs. On a gagné le match pour Yari. Il souffre terriblement mais je n’ai aucun doute vu sa mentalité qu’il reviendra plus fort. Quand ? Je n’en sais rien. Mais on sera là pour l’aider."