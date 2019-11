La défaite de ce jeudi soir en Europa League à domicile contre Francfort (1-2) aura donc été celle de trop. Unai Emery a été remercié par la direction d’Arsenal ce vendredi matin. L’entraîneur espagnol ne peut aujourd’hui que constater le médiocre bilan qui est le sien.

Les Gunners ne pointent qu’à la huitième place de la Premier League, avec déjà 19 unités de retard sur Liverpool. Il faut remonter au 24 octobre pour retrouver trace d’une victoire d’Arsenal cette saison. C’était en Ligue Europa. Depuis son arrivée à Londres en mai 2018, les Gunners n’ont gagné que 49 % des rencontres de championnat : 25 victoires pour 13 nuls et 13 défaites.

Son adjoint Freddie Ljungberg se chargera de l’intérim jusqu’à ce qu’un nouvel entraîneur soit engagé. Les noms de Massimiliano Allegri (ex-Juventus), Nuno Espirito Santo (Wolverhampton) ou Mikel Arteta (adjoint à Manchester City) circulent mais le nom de Mauricio Pochettino aussi.

Comme Unai Emery, Pochettino vient en effet de rendre son tablier d’entraîneur de Tottenham au profit de José Mourinho. Dire qu’Emery a emmené Arsenal en finale de la dernière Ligue Europa et que Pochettino a fait la même chose avec les Spurs en Ligue des champions.

Plus tôt dans la saison, c’est le T1 d’un autre cador européen, le Bayern Munich, qui a fait les frais des mauvais résultats : Niko Kovac. Les prochains sur la liste pourraient bien se trouver à Manchester United, au Borussia Dortmund ou à Naples. Ole Gunnar Solskjaer et Lucien Favre sont sur la sellette depuis plusieurs semaines tandis que Carlo Ancelotti et les Napolitains sont dans une situation très compliquée en championnat.