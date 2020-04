Kris Wagner n'est plus le Procureur de l'Union belge ! © Belga Football Belga

Son mandat a pris fin suite au Conseil d'Administration de l'URBSFA de ce mardi. L'Union belge a jugé que Kris Wagner manquait d'indépendance et d'impartialité après avoir notamment lancé une initiative citoyenne sur Facebook en compagnie de Walter Damen, vice-président du Beerschot.





Le communiqué de l'Union belge:



Lors de sa réunion du 31 mars 2020, le Conseil d'Administration de l'URBSFA a décidé à l'unanimité de mettre fin au mandat du Procureur UB Kris Wagner avec effet immédiat. La position du Procureur UB était sous pression depuis un certain temps, mais est devenue intenable en raison de ses publications sur Facebook la semaine dernière.



Un Procureur UB doit exercer sa fonction en toute indépendance, impartialité, discrétion et intégrité. L’URBSFA estime que le Procureur UB a atteint les limites de la sérénité avec ses récentes publications sur Facebook et a peut-être créé un semblant de partialité. Étant donné qu’il avait déjà plusieurs fois été répété que cette fonction devait être remplie de façon sereine et discrète, la décision de mettre immédiatement fin audit mandat était inévitable. La décision du Conseil d'Administration de l'URBSFA a également été approuvée par la Pro League.



L’interruption de la compétition nous offre l’opportunité d'examiner sereinement la situation et d'entamer la recherche d’un nouveau Procureur UB. En attendant, tous les substituts continueront à officier, garantissant ainsi le bon fonctionnement du Parquet UB.