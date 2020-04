Manchester City a déclaré ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de son joueur Kyle Walker impliqué dans un scandale à caractère sexuel. Mardi dernier en effet, en plein confinement au Royaume-Uni, le défenseur de City a invité chez lui deux escort-girls, a rapporté le tabloïde anglais The Sun.

Le club a déploré l'attitude de son joueur et ouvert une enquête disciplinaire. "Manchester City a pris connaissance de l'histoire dans un journal à sensation concernant la vie privée de Kyle Walker, violant les règles d'isolement et de distanciation sociale au Royaume-Uni", explique un communiqué du club de Premier League relayé par la presse. "Les footballeurs sont des modèles et notre personnel et nos joueurs ont oeuvré pour soutenir les efforts incroyables du NHS (le service de soins de santé en Angleterre) et d'autres travailleurs-clés dans la lutte contre les conséquences du COVID-19. Les agissements de Kyle dans cette affaire ont directement contrevenu à ces efforts. Nous sommes déçus, nous notons la rapide déclaration et les excuses de Kyle et nous mènerons une procédure disciplinaire interne."

Kyle Walker, 29 ans, a en effet présenté ses excuses. "Je veux profiter de cette occasion pour présenter des excuses publiques pour les choix que j'ai faits la semaine dernière. Je comprends que ma position de footballeur professionnel entraîne des responsabilités d'être un modèle. Je tiens à m'excuser auprès de ma famille, de mes amis, du club, des supporters et du public pour les avoir laissé tomber."