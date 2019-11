Avec la même aisance que son frère Eden, Kylian a abordé plusieurs sujets.

La situation du Cercle

"Même si les équipes devant nous ont gagné aussi, notre victoire contre Saint-Trond va faire du bien pour la confiance. Ce sera chaud de rester en D1A, mais, vu nos qualités, je suis persuadé qu’on y parviendra."

L’apport de Storck

"Il nous a donné une identité. Il nous a montré ce qu’on pouvait faire avec nos qualités. Il est cité à Genk mais je pense qu’il va rester. Si je l’avais connu plus jeune, j’aurais peut-être tourné le bouton un peu plus tôt."

Le nom Hazard

"Je suis fier de le porter. Je n’en ai pas marre qu’on me parle tous les jours d’Eden et de Thorgan. On m’en parle surtout quand ils font un gros match, ce qui me rend fier en tant que petit frère."

Les critiques sur Eden

"Il devait juste s’adapter après plusieurs années en Angleterre. Il était fait pour jouer avec Zidane."

Un club à choisir en Belgique ?

"Je ne me vois pas aller à Anderlecht. Thorgan le voulait il y a quelques années, mais moi si je devais aller quelque part, ce serait plus vers les Rouches que vers les Mauves."