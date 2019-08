Le frère d'Eden et de Thorgan s'était fait flasher à 240km/h sur l'autoroute. Son permis de conduire lui a été retiré pendant 15 jours.

Le joueur du Cercle de Bruges a été arrêté mercredi passé sur la E403 près de Roulers en direction de Tournai. Il a tenu à présenter ses excuses dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

"La semaine dernière, j'ai commis une erreur qui a failli être irréparable. J'ai mis ma vie en danger et j'ai failli mettre les gens autour de moi en danger. Je tenais à faire une vidéo pour m'excuser auprès des gens qui me suivent. J'ai été visiter un centre pour les gens accidentés de la route et cela m'a permis de réfléchir et de me dire qu'il faut faire très attention sur la route. Rien n'est sûr. Tout peut arriver. Je tiens au métier que je fais. Il faut que je montre l'exemple. Et je ne l'ai pas fait."

"Je tenais à m'excuser auprès de tout le monde." conclut-il.

Espérons que ce déboire lui servira de leçon.