Kylian Mbappé est actuellement le sujet de nombreux ragots. Certaines rumeurs l'envoient notamment au Real Madrid pour rejoindre notre compatriote Eden Hazard qui va être présenté aujourd'hui.

Cependant, ce sont d'autres rumeurs, répandues sur la toile par des "spécialistes", qui semblent irriter le joueur. En effet, l'attaquant du PSG aurait dressé une liste de revendications pour poursuivre son aventure à Paris:

1. Jouer en pointe de l'attaque et non plus sur un côté;

2. Tirer tous les penaltys;

3. Obtenir un pourcentage de droit à l'image plus important.

Kylian Mbappé a préféré prendre ces informations, qu'il qualifie de "Fake News", avec humour: "Vous avez oublié quelque chose: Kylian Mbappé veut aussi jouer comme gardien".