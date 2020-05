Le pénaliste Dimitri de Béco nous en dit davantage sur cette audition du célèbre agent Christophe Henrotay

Nos confrères flamands du Nieuwsblad ont annoncé ce mardi matin, l'audition de l'agent de football Christophe Henrotay à Bruxelles. En primeur pour la DH, le pénaliste Dimitri de Béco, avocat de l'agent, en dit davantage sur cette audition et ses circonstances :

"Compte tenu de ce que la procédure d’extradition durait depuis de nombreux mois et risquait de durer encore longtemps, le juge d’instruction a finalement accepté en début d'année que M. Henrotay vienne en Belgique sans attendre la fin de cette procédure, pour y être interrogé par celui-ci et par les enquêteurs, comme M. Henrotay l’avait lui-même proposé à de multiples reprises. Le mandat d’arrêt international a été levé et après son audition M. Henrotay est retourné chez lui à Monaco, à la condition qu’il réponde aux convocations qui lui seront envoyées dans le cadre de la suite de l’enquête, ce qui a toujours été son intention."

"Mis à part cela il peut circuler librement et continue d’exercer ses activités professionnelles", ajoute-t-il. "A l’issue de son interrogatoire par le juge, il a effectivement été inculpé du chef des mêmes infractions pour lesquelles le mandat d’arrêt international avait été émis. Il s’agit d’une étape procédurale l’informant des infractions qui lui sont reprochées et lui permettant d’exercer certains droits dans le cadre de sa défense, mais ne signifiant en rien qu’il serait effectivement coupable de ces faits, ce qu’il conteste formellement. Il attend maintenant sereinement que l’enquête se poursuive et d'être disculpé à l'issue de celle-ci".