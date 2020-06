Solide défenseur, il a porté à six reprises la vareuse des Diables Rouges entre 1965 et 1967. C'est surtout au RFC Liège que son parcours footballistique s'est dessiné: il y a joué de 1957 à 1959 et de 1963 à 1968. Entre les deux, il est passé par Namur et Jambes. Il a mis fin à sa carrière en 1972, à Tilleur. Il est le frère jumeau de Gérard Sulon, autre ancien international.

C'est sa fille, Fabienne, qui a annoncé le décès sur les réseaux sociaux ce lundi soir. La rédaction de La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à la famille d'Albert Sulon et à ses proches.