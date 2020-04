L'icône de l'aviation et quintuple Diable Rouge Raymond 'Mon' Van Gestel est décédé vendredi à l'âge de 90 ans à Mol. L'Aeroclub Keiheuvel de Balen a annoncé la nouvelle. Van Gestel, footballeur du top dans les années '50, était le fondateur du club d'aviation.

Van Gestel a passé la plus grande partie de sa carrière au TSV Lyra, qui faisait l'aller-retour entre la première et la deuxième division. Entre 1948 et 1958, il a inscrit 199 buts en 250 rencontres pour le club anversois. Ce qui a fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club, qui a disparu entre-temps.

Van Gestel a également disputé des compétitions internationales d'athlétisme, où il était un spécialiste du 100 mètres et de la longueur.

En 1956, il a fondé à Balen l'Aeroclub Keiheuvel et est ainsi devenu un grand nom du secteur de l'aviation belge.