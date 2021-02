Tenant du titre de la Coupe, l’Antwerp continue l’aventure et n’a pas trébuché sur le piège tendu par la Raal, un adversaire évoluant quatre divisions plus bas. Pourtant, pour son entrée en matière, le Great Old a souffert, ne s’imposant que sur le plus petit écart 2-1.

"Il faut féliciter La Louvière", lançait Frankie Vercauteren. "Ils nous ont posé des problèmes mais nous avons eu tout de même plusieurs occasions. Ces nombreux échecs ont alors permis à l’adversaire de continuer à y croire. Ils se sont battus, ils ont proposé du beau foot. Rien que pour leur esprit, il faut les féliciter."