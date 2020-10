Pendant 55 années consécutives, c’était Anderlecht qui était régulièrement confronté au problème du manque de repos entre un match (épuisant) en Coupe d’Europe et un match de championnat le week-end. Depuis la saison 2018-2019, les rôles sont inversés. Même si l’Europe manque cruellement au club et surtout aux supporters, c’est Anderlecht qui peut profiter de la fatigue des autres. Ce dimanche, ce sera à nouveau le cas. L’Antwerp a puisé dans ses réserves pour venir à bout de Tottenham et n’aura que 64 heures et demie pour récupérer des efforts fournis. Ces dernières années, Anderlecht a pu profiter à trois reprises de l’épuisement européen d’un adversaire. Cela n’a pas suffi pour gagner.

1 24/02/2019 > 2-2 contre Bruges

Le jeudi, Bruges se prend une grosse claque à Salsbourg (4-0) et est éliminé de l’Europa League. Mais 65 heures et 30 minutes plus tard, Anderlecht ne parvient pas à s’imposer. C’est même Bruges qui se montre physiquement plus fort et qui égalise en fin de match.

Les buts : 5e Wesley (0-1) ; 31e et 81e Bolasie (2-1), 83e Vlietinck (2-2).

2 22/09/2019 > 2-1 à Bruges

Le mercredi, Bruges avait tout fait pour gagner son match d’ouverture de Ligue des champions contre le Galatasaray, mais n’y était pas parvenu (0-0). Quatre jours plus tard, Anderlecht était balayé du terrain, malgré le petit score (2-1).

Les buts : 5e Chadli (0-1) ; 6e Vancrombrugge csc (1-1) ; 69e Diatta (2-1).

3 15/12/2019 > 1-1 au Standard

Le jeudi, le Standard avait dû se battre jusqu’à la dernière minute pour préserver le nul contre Arsenal en Europa Ligue (2-2). 65 heures 30 plus tard, Anderlecht se rendait à Sclessin. Ce n’est que via un but chanceux de… Roofe que les Mauves ont volé un point.

Les buts : 40e Amallah (1-0) ; 57e Roofe (1-1).

