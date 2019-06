L'Argentine s'est laissée surprendre par la Colombie, pour son entrée en lice dans la Copa America, samedi à Salvador, au Brésil.

Dans ce groupe B qui comprend également le Paraguay et le Qatar, les hommes de Lionel Scaloni se sont inclinés, 0-2, face à Radamel Falcao et ses coéquipiers. L'Argentine n'a plus gagné le tournoi sud-américain depuis 1993, et a collectionné depuis les places de finaliste malheureux, notamment lors des deux dernières éditions remportées par le Chili. Lionel Messi n'a pas fait mystère de son envie d'enfin soulever un trophée avec son équipe nationale, mais la défaite d'entrée de tournoi complique d'emblée les choses pour l'Albiceleste.

Dans l'équipe argentine, le capitaine Messi avait à ses côtés Angel Di Maria (remplacé à la mi-temps par Rodrigo De Paul de l'Udinese) ou encore Sergio Agüero dans le onze de base, mais ce sont les stars de la Colombie qui ont pris le dessus.

Le jeune Roger Martinez, monté au jeu au quart d'heure en remplacement d'un Luis Muriel blessé, a ouvert le score pour les Colombiens à la 71e. Duvan Zapata, remplaçant de Falcao, a fixé le score à 2-0 à la 86e, cinq minutes après avoir pris le relais.

A noter que, côté argentin, l'ancien Mauve Matias Suarez est entré en remplacement d'Agüero une vingtaine de minutes avant le coup de sifflet final.