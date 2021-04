Les Colchoneros sont décidément bien seuls au sommet de la Liga. Non pas que la bataille pour le titre ne soit pas serrée, puisque les trois premiers se tiennent toujours en quelques points, mais la crise de la Superligue a mis au jour de grandes disparités avec ses deux concurrents.

Miguel Angel Gil Marin, le patron de l’Atlético, a une vision bien différente de celle de ses deux homologues du Real et du Barça. "En acceptant d’aller dans le projet de Superligue, nous avons rejoint des clubs plus grands que le nôtre et avec des philosophies différentes, mais nous ne pouvions pas nous permettre de ne pas faire partie de ce groupe de clubs qui sont les principaux générateurs de contenu dans le monde du football", a-t-il justifié.

"La croissance du club réalisée ces dernières années a été faite dans le plus grand respect de notre identité et de nos valeurs", insiste le dirigeant qui espère ainsi ne pas se mettre à dos les 39 autres clubs des deux premières divisions espagnoles qui ont signé ce jeudi un accord pour s’opposer à la Superligue.

L’Atlético a aussi été le premier club hors Angleterre à se retirer du projet mercredi matin. Un choix considéré comme une victoire. "C’est une bonne chose pour les gens et la famille de l’Atlético", a commenté l’entraîneur Diego Simeone. "Nous appartenons tous au football. Avant d’être entraîneurs et footballeurs, nous sommes des fans."

Pendant ce temps, le Real Madrid et le FC Barcelone campent sur leur position, malgré l’échec. "Il y a eu des pressions sur certains clubs, mais la proposition existe toujours", estime Joan Laporta.

"Ce serait un péché si nous ne considérions pas ce format", surenchérit Florentino Perez, le principal instigateur de la Superligue.

Dans ces deux clubs, ni les entraîneurs, ni les joueurs n’ont osé s’exprimer ouvertement. Ronald Koeman et Zinédine Zidane ont surtout renvoyé la balle vers leur direction tandis que les joueurs se sont mis à l’écart de la polémique. Alors que ceux de l’Atlético ont clairement marqué leur opposition.

"Nous sommes satisfaits de la décision de notre club de renoncer à ce projet, a réagi le capitaine Koke. Nous continuerons à aider l’Atlético à grandir comme nous le pouvons, à travers les valeurs de l’effort et du mérite sportif qui nous ont toujours caractérisés pour que vous continuiez à vous y retrouver."

En battant Huesca ce jeudi soir (2-0), les Colchoneros ont aussi répondu sur le terrain au Real Madrid. C’est Yannick Carrasco qui a parachevé ce succès important avec le deuxième but (80e) pour reprendre trois points d’avance sur le Real.