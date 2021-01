© AFP. Devlet Bahçeli, le chef du Parti d’action nationaliste (MHP)

Oui mais voilà, Cenk Tosun lui se défend et nie avoir réalisé cette célébration en référence aux Loups Gris, organisation qu'il a dit ne pas connaitre avant que la presse anglaise n'en parle. La FA a d'ores et déjà confirmé qu'elle était au courant de la situation et qu'elle comptait mener son enquête. Déjà averti pour un salut militaire en 2019 A noter que le joueur avait déjà fait l'objet d'une enquête par l'UEFA pour "provocation politique" en 2019 après avoir célébré un but face à la France (mais également face à l'Albanie) en réalisant un salut militaire avec dix autres joueurs turcs en signe de soutien à l'armée turque qui effectuait une opération militaire face à des forces kurdes sur le territoire syrien. Un geste qui a, aussitôt, suscité la polémique puisqu'il a directement été identifié comme celui d'un groupe armé turc ultra-nationaliste appelé les Loups Gris, très connu en Turquie et qui entretient des liens très étroits avec le Parti d'action nationaliste turc (MHP) qui forme une coalition avec l'AKP, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Everton a disposé difficilement (2-1 grâce à un but de Doucouré en prolongations) de Rotherdam, club de deuxième division anglaise, lors du troisième tour la FA Cup. Tosun, qui avait déjà marqué le premier but du match, a pensé inscrire un doublé en fin de prolongations avant de voir son but refusé par le VAR. Le Turc, a cependant eu le temps de célébré pendant quelques instants ce but en levant le poing à moitié fermé et l'index et l'auriculaire levés.