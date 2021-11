La domination anglaise sur le football européen est de plus en plus flagrante. Les quatre clubs de Premier League engagés en Ligue des champions sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Et les solides victoires remportées, cette semaine, par Manchester City sur le PSG et par Chelsea face à la Juventus en disent long sur la toute-puissance actuelle des équipes d’outre-Manche.