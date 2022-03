Business is business. En snobant une opération marketing organisée pour les partenaires de l’équipe de France, Kylian Mbappé a affiché à la fois son indépendance et son sens des affaires. Concrètement, l’attaquant des Bleus n’a pas participé à un shooting programmé par sa Fédération. Et c’est, d’un coup, toute la thématique de la gestion collective du droit à l’image au sein d’une sélection nationale qui se retrouve sur la table des débats.