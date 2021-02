En football aussi, les dégâts collatéraux des mesures sanitaires se retrouvent à tous les étages. On en arrive même parfois à des situations ubuesques. Trois huitièmes de finale de Ligue des champions, prévus ces prochaines semaines, ont ainsi subitement changé d’adresse. Initialement, Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et l’Atlético Madrid devaient recevoir, à domicile, Liverpool, Manchester City et Chelsea.