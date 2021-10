On imagine volontiers le tohu-bohu qu’a engendré l’arrivée de Bernard Tapie du côté de chez saint Pierre ! Apprenant que Dieu était loué au plus haut des cieux, il a tout simplement proposé de l’acheter. Sur son petit nuage, il a aussi voulu s’offrir une OPA sur les clés du paradis et créer une équipe de foot en recrutant Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff et Diego Maradona, faute de Leo Messie ?